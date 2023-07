Caldo, oggi picchi di 40 gradi sull'Italia: ma quanto durerà Cerbero? Ecco cosa cambia nei prossimi giorni

Come riporta 3bMeteo oggi sarà un'altra giornata rovente, con le temperature che aumenteranno anche sul versante adriatico, tanto che locali picchi di 40°C si potranno raggiungere fin sul Tavoliere delle Puglie. Farà caldo anche di notte, con temperature minime che non scenderanno sotto i 24/26°C e che lungo i litorali potranno mantenersi anche superiori, dando luogo a fastidiose notti tropicali. Si intensificherà di conseguenza l'afa, soprattutto dopo il tramonto, quando il tasso di umidità sarà in aumento e le temperature ancora elevate, specie nei grandi centri urbani. A Milano le temperature varieranno dai 25°C di minima ai 35°C di massima, a Bologna tra 25 e 38°C, a Genova tra 26 e 30°C, a Firenze tra 23 e 39°C, a Roma tra 25 e 36°C, ad Ancona tra 25 e 36°C, tra 26 e 32°C a Napoli, tra 23 e 40°C a Foggia, a Cagliari tra 22 e 32°C, a Palermo tra 25 e 32°C.