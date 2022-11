Il Frosinone non si ferma più, vince anche ad Ascoli ed è sempre più solo in testa alla classifica

Il Frosinone sbanca anche Ascoli (1-0) nell'anticipo della tredicesima giornata e vola sempre più solo in testa alla classifica di serie B, aspettando le partite in programma domani e domenica per verificare quale sarà il distacco dalle inseguitrici Genoa e Reggina impegnate rispettivamente in casa con il Como e a Venezia.

La squadra di Grosso vince grazie a una rete - la prima stagionale - di Roberto Insigne messa a segno al 71' e dopo che i padroni di casa erano rimasti in 10 in avvio di ripresa per l'espulsione di Collocolo. Con quella conquistata ad Ascoli