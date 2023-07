Il ricordo di Borsellino, un libro su Ferentino in dono alla premier Giorgia Meloni

Il libro con la storia e le bellezze archeologiche, naturali e monumentali di Ferentino è finito in mano a Giorgia Meloni. La Premier l'ha ricevuto direttamente in regalo dai familiari del giudice Paolo Borsellino assassinato dalla Mafia 31anni fa. Paolo Borsellino era molto legato insieme alla famiglia alla cittadina ciociara dove si recava spesso ed aveva tanti amici che gli regalarono alcune copie delle stampe del libro su Ferentino. Tra l'altro poco dopo la morte ci fu anche una messa in suo ricordo nel centro ernico.