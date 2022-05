Palermo, la maglia con Falcone e Borsellino: l'omaggio della Feralpi Salò

Un omaggio da brividi, una maglia dedicata alla legalità che unisce il Paese. La Feralpi Salò scende in campo contro il Palermo con il volto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino disegnato sulla divisa ufficiale. Un'attenzione speciale al match di ritorno dei playoff di Serie C che vedrà opposte le due squadre nella semifinale di ritorno programmata al Barbera. Questa mattina, inoltre, il presidente del club lombardo, Giuseppe Pasini, accompagnato da una rappresentanza del club e dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, si è recato nel "Giardino della Memoria", a Capaci, per ricordare quel tragico 23 maggio 1992 e per rendere omaggio alle vittime della strage. Qui è stato deposto un gagliardetto della società.

L'iniziativa nasce da un post social, dall'attenzione della Feralpisalò, che da sempre ragiona anche come istituzione sociale e dalla sensibilità del Palermo che a quel post ha risposto con tatto e sentimento. Ecco il posto pubblicato dalla Feralpi sui social: "Una speciale maglia pre match in memoria della #stragedicapaci. Sarà indossata stasera dai #LeonidelGarda allo stadio Barbera per mandare un messaggio di legalità, di unione nella lotta alla mafia, da Nord a Sud".