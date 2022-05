Falcone e Borsellino, la moneta da 2 euro che omaggia i due giudici anti-mafia a 30 anni dalla morte

A trent'anni dalla loro scomparsa il Poligrafico e Zecca dello Stato nella Collezione Numismatica 2022 ha reso omaggio ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con una moneta da due euro a corso legale in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e circolazione ordinaria. Il sacrificio dei due eroi anti-mafia, celebrato con la moneta realizzata dall’artista della Zecca italiana Valerio De Seta che ha reso nell’opera, ispirata ad una famosa fotografia di Tony Gentile, un’immagine realistica e quanto mai vivida dei due magistrati, simboli della difesa della legalità e del rispetto delle Istituzioni.

APPROFONDIMENTI ITALIA Zecca, presentata la collezione 2022 SANREMO 2022 Il monologo di Saviano FALCONE Colonna, arrivata ed esposta la macchina dove fu ucciso il...

La moneta speciale

Sul dritto della moneta il volto sorridente dei due giudici, tratto dalla foto scattata da Tony Gentile nel 1992 durante un evento pubblico a Palermo. In alto, ad arco, la scritta “FALCONE - BORSELLINO”; sotto, le date “1992 2022”, rispettivamente anno della scomparsa dei magistrati e anno di emissione della moneta, tra le quali è inserito l’acronimo della Repubblica Italiana “RI”; a destra “R”, identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, “VdS”, sigla dell’autore Valerio de Seta; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.

La moneta nella sua versione da collezione, dal valore nominale di 2 euro, è stata coniata in fior di conio e in proof, con una tiratura rispettivamente di 12 mila e 10 mila esemplari, a cui si aggiunge il rotolino da 25 pezzi fior di conio in 10 mila esemplari. La moneta per la circolazione ordinaria conta un contingente complessivo in valore nominale di 6 milioni di euro corrispondente a 3 milioni di monete.