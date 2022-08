Mercoledì 31 Agosto 2022, 07:58

Il comune di Anagni ha annunciato la volontà di fare ricorso al Tar per fermare il biodigestore. Un progetto nato su richiesta della società Energia Anagni, che punta a trattare fino a 84.000 tonnellate all'anno di rifiuti organici per produrre gas metano. Se ne è discusso ieri pomeriggio durante una commissione congiunta urbanistica e sanità. Il sindaco Daniele Natalia ha fatto il punto della situazione, ribadendo poi la necessità di cercare una soluzione comune. Natalia ha ribadito che «non si tratta di un discorso di parte; è tutta la amministrazione comunale, maggioranza ed opposizione, che non vuole l'impianto. Siamo disposti a fare tutto ciò che è necessario perché ciò non accada».

Tutti gli esponenti della commissione, a partire dal consigliere del Partito Democratico Sandra Tagliaboschi, hanno condiviso la decisione di fare ricorso. D'accordo anche il consigliere di Polo Civico Alessandro Cardinali che ha auspicato che il comune individui il nome di un legale importante, che sia anche supportato da un pool di esperti. «Bisognerà fare in fretta- ha detto Cardinali- per superare l'evidente volontà politica di realizzare la struttura». Anche il consigliere di Anagni cambia Anagni Nello Di Giulio si è detto d'accordo con il ricorso al Tar, pur ricordando l'iniziale atteggiamento positivo dell'amministrazione comunale sul progetto, ed i ritardi nella presentazione di alcuni documenti come il parere sanitario negativo. Il sindaco ha risposto ammettendo che «forse ci sono stati ritardi iniziali. Ma ora siamo determinati ad andare avanti». Presenti anche alcune associazioni ambientali; gli esponenti del comitato No biodigestore hanno dato la propria disponibilità per un percorso comune che renda più rendere più efficace il ricorso. Si è quindi stabilito di riconvocare la commissione tra due giorni per individuare il legale da nominare per questa nuova battaglia.

Paolo Carnevale

