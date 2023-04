Castrocielo, bambina investita da un'auto: atterra l'eliambulanza

Una bambina di 10 anni è stata investita nel primo pomeriggio di oggi a Castrocielo, in via San Liberatore. La piccola stava attraversando la strada quando una vettura in transito l'ha colpita. Dalle prime informazioni che trapelano, la velocità dell'auto era modesta, si è quendi evitata quella che poteva essere una vera e propria tragedia. In ogni caso è stata allertata l'eliambulanza e la piccola è stata trasferita d'urgenza a Roma perché lamentava forte dolore alle gambe ed ha riportato probabilmente alcune fratture. La piccola, che frequanta le scuole elementari, da quel che si apprende era appena scesa dallo scuolabus e stava attravresando la strada per rientrare a casa ma gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine sono ancora in corso.