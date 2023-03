Castrocielo, pensionato esce con la bici accusa un malore e muore

Esce in bici, accusa un malore e muore. E’ quanto accaduto intorno alle 17 di oggi, 25 marzo, a Castrocielo in via Stazione d’Aquino, dov’è deceduto un 74enne del posto. Il pensionato era uscito dalla sua abitazione con l’intento di fare una passeggiata in bici, come aveva fatto, con ogni probabilità, altre volte ma il destino, questa volta ha voluto che non facesse più ritorno a casa. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri.