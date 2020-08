Latina, bambina di 4 anni investita in centro: trasportata al Goretti

Una bambina di 4 anni è stata investita questo pomeriggio in pieno centro a Latina. E' accaduto in via Costa, davanti al negozio Serpico. Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia locale la mamma della piccola era uscita dall'esercizio per raggiungere la sua auto posteggiata sul lato opposto del marciapiede lasciando la bimba temporaneamente dentro il negozio. Un'auto che aveva imboccato in quel momento la strada a senso unico si è fermata per lasciar passare la donna ma nessuno si è accorto che la bambina era uscita dall'esercizio commerciale e stava attraversando la strada. La piccola è sbucata all'improvviso dalle auto in sosta per raggiungere la mamma ed è stata presa dalla vettura. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha soccorso la bimba trasportandola d'urgenza all'ospedale Goretti e gli agenti della polizia locale che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente.

