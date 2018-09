Novantenne precipita con l’auto in una scarpata e muore. L’ennesimo incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in località Campo d’Aceto, una zona montuosa in territorio di Amaseno. Romolo Giuliani, di Vallecorsa, vittima del drammatico sinistro, si trovava a bordo di un fuoristrada, accanto a lui la moglie di qualche anno più giovane, nel sedile posteriore un amico di famiglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA