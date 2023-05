Elezioni, ad Amaseno, Gerardi è il nuovo sinaco. Battuto l'uscente Como

Ore 18.21 Ernesto Gerardi è il nuovo sindaco di Amaseno. S«ono molto felice perché quello che abbiamo ottenuto in questa tornata elettorale è il risultato di un impegno totale da parte nostra per comprendere le esigenze di questo territorio che sono cambiate nel tempo. Questo è un progetto iniziato tanti anni fa e proseguito nel tempo. Voglio ringraziare di cuore i cittadini di Amaseno perché con il voto hanno voluto sottolineare il fatto che noi le loro richieste le abbiamo recepite, interpretate e fatte nostre per mettere sul campo tutta la nostra esperienza e passione: ci tengo a sottolineare anche che sarò il sindaco di tutti i cittadini di Amaseno.

Ore 17,32: Ernesto Gerardi ha 980 voti contro i 520 di Como, ma mancano ancora la metà dei voti da scrutinare.

Spoglio ancora in corso ad Amaseno, con in vantaggio Ernesto Gerardi, consigliere comunale uscente e sfidante del sindaco in carica, Antonio Como che è in corsa per ottenere il terzo mandato.