Assalto notturno alla cassa continua del supermercato: indagano i carabinieri

Assalto notturno alla cassa continua del supermercato. È successo a Pontecorvo, dove intorno alle 2 della notte scorsa un gruppo di malviventi è entrato in azione al Supermercato In’S di via Leuciana, nella parte bassa della cittadina fluviale. Il colpo, però, e fallito per l’entrata in funzione del sistema di sicurezza e per il transito di alcuni mezzi nei pressi del supermercato. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, intervenuti sul posto.

Altro furto, ma in abitazione, c’è stato in via Pinchera a Cassino, in questo caso le indagini sono state affidate alla polizia.