Lunedì 22 Agosto 2022, 07:37 - Ultimo aggiornamento: 07:51

Svaligiate e danneggiate almeno due abitazioni a Sora, prese di mira dai ladri. I colpi sono stati messi a segno nella serata di sabato mentre in casa non vi era nessuno. I furti, entrambi con scasso, si sono registrati alla periferia di Sora, in località Valleradice. E proprio lì, pochi mesi fa, era partita la protesta - amplificata anche da alcune associazioni - da parte dei residenti per chiedere non solo maggiori controlli ma anche il potenziamento della pubblica illuminazione. La zona di Valleradice, infatti, anche per la vicinanza con la superstrada Sora-Avezzano è spesso bersaglio dei malviventi che utilizzano la strada a scorrimento veloce per darsi alla fuga e far perdere le tracce. Così come accaduto in questi ultimi due casi. Uno o più ladri sono entrati all'interno della prima abitazione, in cui vive un'anziana signora, dopo aver forzato le finestre. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto mettendo a soqquadro ogni stanza e buttando all'aria suppellettili e soprammobili. Sono riusciti a portare via qualche oggetto prezioso e poco denaro per un bottino piuttosto magro rispetto a quello quantificato nel secondo furto in una villa. I proprietari erano usciti, rientrando poco meno di un'ora dopo. Ma è bastato per ripulirgli la casa. Qui i malviventi dopo aver danneggiato le finestre ma anche gli arredi interni sono riusciti a portare via diversi oggetti in oro e il contante lasciato a portata di mano ma anche capi di valore, come una borsa griffata da circa 1500 euro. In entrambi casi la scoperta è stata effettuata al rientro a casa. Dei due episodi sono state informate le forze dell'ordine che avvieranno tutti gli accertamenti. Non si esclude che altre case siano state svaligiati nello stesso raid. Nel frattempo, ancora una volta, monta la protesta dei residenti: «Torniamo a ripetere che la nostra zona è poco sicura. Ci sentiamo poco tutelati. Chiediamo non soltanto maggiori controlli attraverso le pattuglie delle forze dell'ordine ma anche il potenziamento della pubblica illuminazione. Senza contare poi la questione legata alla presenza della superstrada cui si accede a piedi scavalcando il guardrail con estrema semplicità. Forse qualche telecamera in più non guasterebbe». Quello delle telecamere di videosorveglianza resta un problema l'attenzione dell'opinione pubblica, non soltanto alla periferia ma anche nel centro città.

Roberta Pugliesi

