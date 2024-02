Domenica 11 Febbraio 2024, 08:23

I NUMERI

Approvando il bilancio economico previsionale per il 2024 la cifra inserita è di oltre 167 milioni di euro. Di questi 32 e 753.000 sono relativi a dimissioni ospedaliere avvenute fuori regione, altri 2 milioni e 600.000 a esami diagnostici o visite ambulatoriali sempre fuori dal Lazio. In pratica oltre il 20% sono impegni che la Asl ha con aziende extra regionali, il resto con quelle "vicine". Ed è una voce in aumento: «Il saldo della mobilità presenta un incremento riconducibile a prestazioni di screening erogate a cittadini residenti della Asl di Frosinone da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali; a un incremento dei costi per prestazioni di assistenza integrativa da pubblico extra regione e verso aziende sanitarie pubbliche della Regione». Nello stesso bilancio si richiamava una nota della Regione Lazio, dalla quale si evince (i dati sono del 2022) quali sono i punti critici.

LE PRESTAZIONI

L'ANALISI

Per cosa si va altrove? L'apparato muscolo scheletrico - vale a dire interventi legati all'ortopedia - con 2212 ricoveri su un totale di 7493 (poco più del 29%), poi per problemi legati al sistema nervoso (823), quindi di natura cardiovascolare (823), del rene e delle vie urinarie (398) e del sistema endocrino e metabolismo (374).E dove si va? Il maggior numero di ricoveri avviene in Abruzzo, (2961), poi c'è il Molise con 1303 e la Campania con 1032. Sono tutte regioni confinanti con la Ciociaria e quindi c'è un discorso di "prossimità". Seguono la Lombardia con 520 ricoveri, l'Emilia (517) e quindi la Toscana (419). Ci sono anche altre regioni ma con un numero di prestazioni minimo, legato - c'è da ipotizzare - a periodi di vacanza. Pensiamo ai ricoveri in Trentino Alto Adige o in Piemonte e Valle d'Aosta, relativi a traumatismi, malattie dell'apparato cardiocircolatorio, infezioni di varia natura. Cosa che vale anche per Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia.Per le prestazioni diagnostiche, invece, è il Molise a fare la parte del leone con 17.329 su un totale di 20.330Partiamo proprio da qui, perché a Pozzilli esiste il Neuromed, uno dei centri diagnostici più specializzati d'Italia che dalla parte sud della provincia dista pochi chilometri. Tutto ciò che riguarda risonanze magnetiche e tac fra le varie prestazioni diagnostiche in "trasferta" praticamente si fa lì. Lo stesso vale per le dimissioni ospedaliere, sulle 1303 erogate a cittadini ciociari in Molise, 471 riguardano il sistema nervoso e 260 interventi ortopedici, riconducibili alla medesima struttura. L'Abruzzo, invece, "attira" per l'ortopedia (987 ricoveri) ma c'è un'altra particolarità: la bellezza di 426 ricoveri legati alla riproduzione (210 maschi e 216 femmine), segno che c'è una struttura capace di attrarre chi ha problemi di questo genere. A partorire, invece, si va in Campania: sono 134 le donne che hanno scelto quella regione, 97 quelle che sono andate in Abruzzo sulle 298 che hanno preferito realtà diverse dalla provincia o dal Lazio. La presenza di eccellenze nazionali, tipo il "Rizzoli", può spiegare le 232 dimissioni per ortopedia in Emilia. In tutto questo, torniamo alla relazione al bilancio 2024, la Asl di Frosinone punta al «recupero in attrazione sulle zone soprattutto di confine geografico aziendale, pertanto, si ipotizza un miglioramento delle suddette voci comprensive anche dell'attività in regime libero professionale». Una sfida di non poco conto.Giovanni Del Giaccio