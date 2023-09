Giornata mondiale del Cuore: dal 26 settembre al 2 ottobre visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti

RIETI - In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Asl di Rieti in collaborazione con Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco e patologie valvolari. Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: per tale motivo resta cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

La Asl di Rieti celebra la Giornata mondiale del cuore con la Fondazione ONDA, offrendo alle cittadine visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti:

26 settembre - Unità di Cardiologia: iniziativa dedicata all’Infarto Cardiaco e Patologie Valvolari

Il 26 settembre, presso l’ambulatorio di Cardiologia (Presidio ospedaliero – piano 3 – blocco chirurgico) le cittadine interessate di età compresa tra i 20 e i 40 anni potranno eseguire gratuitamente una visita cardiologica con esecuzione di elettrocardiogramma.

Le prestazioni specialistiche e gli esami diagnostici si svolgeranno dalle ore 14,30 alle ore 17,30 su prenotazione, contattando il numero telefonico 0746/278320 oppure inviando una mail a cardiologia@asl.rieti.it.

28 settembre - Unità di Cardiologia: iniziativa dedicata all’Aneurisma Aortico Addominale

Il 28 settembre, presso l’ambulatorio di Cardiologia (Presidio ospedaliero – piano 3 – blocco chirurgico), le cittadine interessate di età compresa tra i 20 e i 40 anni potranno eseguire gratuitamente un ecocardiogramma. Gli esami diagnostici si svolgeranno dalle ore 14, 30 alle ore 17 su prenotazione contattando il numero telefonico 0746/278320.

2 ottobre - Unità di Chirurgia vascolare: iniziativa dedicata all’Aneurisma Aortico Addominale

Il 2 ottobre, presso l’ambulatorio di chirurgia vascolare (Presidio ospedaliero – piano terra – piastra ambulatoriale) le cittadine interessate, di età superiore ai 60 anni, potranno eseguire gratuitamente un ecocolordoppler aortico addominale. Gli esami diagnostici si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 11 su prenotazione, contattando il numero telefonico 0746/278355.