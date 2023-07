Venezia, mamma Greta fa l'esame di maturità con il figlio: lui si diploma con 85, lei con 110 e lode. Aveva rinunciato agli studi dopo la gravidanza

Una donna di 36 anni, madre di un ragazzo adolescente, ha sostenuto insieme a lui l'esame di maturità. Greta Fontana si è diplomata con 100 e lode nel percorso serale dell'indirizzo socio sanitario dell'istituto Luzzatti di Mestrre, in provincia di Venezia. Suo figlio, il 19enne Tarik Chebba, è uscito dal liceo scientifico Bruno con il punteggio di 85.

«Nella vita faccio la sindacalista per l'organizzazione Uil Fpl di Venezia - racconta Greta al - Ho frequentato regolarmente la scuola fino a 15 anni, ma mi sono fermata al biennio del liceo Stefanini, perché sono diventata mamma.

A fronte della pandemia con la Dad, avevo il desiderio di completare gli studi e accrescere il mio bagaglio culturale».

Una scelta mirata

Come riporta il Gazzettino, in passato Greta ha lavorato in Ames, la società partecipata del Comune operante nel settore della ristorazione. «È stato difficile studiare, lavorare e gestire la famiglia allo stesso tempo - racconta - Il diploma mi serve nell'ambito sindacale in cui lavoro, all'interno delle case di riposo, come figura di infermiera e addetta ai servizi educativi. L'indirizzo socio sanitario mi ha fornito competenze formative, che mi hanno permesso di interconnettere due professionalità distinte».