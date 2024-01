Anagni, arrestato un 34enne: prima ha picchiato genitori e fratello, poi si è scagliato contro i carabinieri

Botte ai genitori ed al fratello, arrestato la scorsa notte Danilo Proietti un ragazzo di 34 anni residente ad Anagni. Quando i genitori hanno allertato i carabinieri il figlio è diventato ancora più violento . Alla vista dei militari si è scagliato anche su di loro. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Al momento è stato rinchiuso presso il carcere di Frosinone in attesa della convalida. Sarà difeso dall'avvocato Giampiero Vellucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA