Giovedì 28 Dicembre 2023, 07:14

Aggiudicata la gara per il rifacimento completo dello storico teatro Nestor di Frosinone. Ieri l'amministrazione provinciale (stazione appaltante) ha affidato l'esecuzione dei lavori con contestuale redazione del progetto esecutivo alla Consorzio Union di Scafati (Sa) con le imprese che si occuperanno fattivamente dei lavori stabilite in Appalti e servizi srl di Itri (Lt) e Progress srl di Scafati (Sa) mentre il progetto è affidato alla società di ingegneria At Advances Thecnologies srl di Roma.

Queste ditte hanno battuto la concorrenza di altre due società raggiungendo i 61 punti per l'offerta tecnica e i 23 per quella economica con un ribasso d'asta del 2,5% su un importo complessivo di 5 milioni e 378 mila euro.

I TEMPI

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione dai tre anni stabiliti all'inizio si è scesi a 576 giorni di lavorazione. Il progetto secondo i primi elaborati prevede il rifacimento totale della copertura, della facciata, delle scalinate (dove nell'ambito dell'abbattimento delle barriere architettoniche è prevista l'installazione di una scala mobile) e di tutti gli impianti tecnologici all'interno della struttura, nuove sedute per 1.200 spettatori, un palcoscenico nuovo.

Previsti anche nuovi spazi per attività culturali con la sala "Loy" da destinare a laboratorio teatrale mentre le tre salette poste a piano terra continueranno a svolgere la funzione di cinema. Da rimodulare e riammodernare anche l'entrata posta su piazza VI Dicembre. Veniamo ai tempi. All'inizio del nuovo anno si provvederà alla rimozione delle apparecchiature attualmente presenti al Nestor ma per l'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi «entro gennaio si devono avviare i lavori». Anche perché prima partono, prima finiscono e prima si potranno riprogrammare le stagioni teatrali che saranno assenti nel capoluogo per almeno altri due anni.

IL PROGETTO

Contestualmente verrebbe redatto il progetto esecutivo. Completato il nuovo teatro Vittoria di via Amendola (si attende l'inaugurazione e il taglio del nastro) sono in corso i lavori per l'Auditorium Colapietro di via Marittima anche se queste strutture non potranno sostituirsi al Nestor, unico in grado di ospitare i grandi eventi. Aggiudicato anche l'appalto relativo alla realizzazione delle aree verdi in Corso Lazio. Ad aggiudicarsi la gara la Parente Lavori con un ribasso dell'5,7% su un importo totale di 658 mila euro.