Frosinone, Pizzutelli (Pd): «Annunci roboanti, maggioranza sbiadita»

Si chiude il 2023, che anno è stato per Frosinone? «Un anno dai tanti annunci risponde Angelo Pizzutelli capogruppo del Pd all'opposizione della giunta Mastrangeli - Vediamo tanti cantieri: alcuni partiti, altri fermi, altri solo su carta, ma si procede lentissimi. Il recupero della fontana Bussi a De Matthaeis speravamo potesse essere terminata, invece sono state investite nuove risorse ma dopo quasi tre anni ancora deve partire. In questa città si viaggia a passo d'uomo in tutti i sensi (il riferimento è anche al traffico caotico, ndr)».

Per l'amministrazione Mastrangeli è stato un anno caratterizzato da forti fibrillazioni al suo interno. E nuove già si preannunciano. Che chiave di lettura le dà? «Mi appassiono poco alle problematiche evidenti della maggioranza: di certo ne guadagna poco la città. L'immagine è sbiadita nonostante annunci roboanti, brindisi e feste. Queste divisioni dove si è sfiorato persino lo scontro fisico tra consiglieri ed assessori, denotano una mancata convergenza sui progetti e sugli obiettivi da perseguire».

Cosa in particolare non ha funzionato? «La mobilità, è evidente. Al di là dei buoni propositi Frosinone è paralizzata e l'ultima ordinanza anti-smog fatta due giorni prima del Natale non ha aiutato. La viabilità è peggiorata e i sensi unici stravolti nella parte bassa, eccezion fatta per piazzale Kambo e via San Giuseppe, sono esperimenti falliti». C'è qualche decisione che, invece, lo ha soddisfatto di questa giunta? «L'adozione per il recupero della palestra Coni, mio cavallo di battaglia da anni, il recupero del museo archeologico e la prossima apertura del cantiere per il suo ampliamento». L'opposizione di centro sinistra è, invece, apparsa spaccata ed anche alquanto debole. Che sta succedendo nei banchi della minoranza?

«Quando è stata chiamata a recitare il ruolo di responsabilità ha risposto presente come quando si è trattato di sostenere progetti utili al rilancio della città (ad esempio fondi Pnr o regionali, parco fiume Cosa) ed è stata critica quando oggettivamente non si condivideva il modus operandi della giunta. È stata anche propositiva come sulla vicenda dell'ascensore inclinato ma senza essere ascoltata dalla maggioranza.

Riconosco però che occorrerebbe una maggiore coesione, superare vecchi steccati e problematiche che hanno consentito al centro destra di vincere le ultime tre tornate elettorali».

Nelle classifiche sulla qualità della vita Frosinone resta nei bassi fondi della classifica. Perché non si riesce a risalire? «Frosinone oggettivamente è una città complicata per come è strutturata però se noi pensiamo di risolvere il problema con interventi spot e soprattutto poco concilianti con il tessuto urbanistico evidentemente i risultati continueranno ad essere penalizzanti. Piste ciclabili ok ma il contesto e la struttura con cui sono state realizzate è stato sbagliato. Così come lascia perplessi il valore aggiunto che apporterà il tanto discusso Brt. Andrebbe potenziato il trasporto pubblico locale, creati nuovi parcheggi, recuperato il multipiano, predisposte navette nei punti di snodo. Il sagrato alla Sacra Famiglia è un errore incredibile commesso dalla giunta precedente. Tutto il quartiere Scalo chiede di riaprirlo al traffico». Ai frusinati, nel sondaggio de Il Messaggero, abbiamo chiesto i loro desideri per la città nel 2024. Quali quelli di Pizzutelli? «Un miglioramento degli spazi aggregativi per i giovani, una rivisitazione della mobilità alternativa con potenziamento del trasporto pubblica, una città più decorosa e pulita con eventi culturali e sportivi di livello».