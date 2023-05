Addio a Costantino Jadecola, scrittore e cultore di storia locale

Trentaquattro libri, una miniera di storia locale. Costantino Jadecola è morto nelle scorse, la cultura Ciociara è in lutto. Classe 1940, Costantino Jadecola il suo ultimo libro “Storie Aquinati” era stato presentato a gennaio scorso nella sala consiliare del Comune di Aquino.

"Esprimo il dolore di Aquino, che è sgomenta, per l'improvvisa scomparsa dell'amico Costantino Jadecola.

Nessuno, su tutto il territorio, avrebbe mai voluto che arrivasse un giorno come questo.

Siamo attoniti e tristi perché va via uno dei più grandi uomini di cultura che è stato, ricoprendo diversi ruoli, anche amministratore della nostra Città. Addio dottore carissimo, ci uniamo al pianto delle tue care figliole Federica e Carla, dei tuoi cari tutti; la tua Città, la tua terra e tutta la tua gente che hai tanto amato non ti dimenticheremo mai", è stato il messaggio del sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi.