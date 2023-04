Acqua, la Provincia nomina il commissario per la segreteria tecnico operativa dell'Egato 5

«Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano ha nominato Alessandro Rotondo quale Commissario ad Acta della segreteria tecnico operativa (Sto) dell’Egato 5». Lo si legge in una nota diffusa dall'amministrazione provinciale. L’atto fa seguito alla richiesta, tramite una missiva, al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e alla direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse umane e difesa del suolo, di commissariare la Sto «a causa di anomalie segnalate, in merito ad adempimenti fiscali e tributari e perplessità organizzative e amministrative di varia natura». Nella risposta, il governatore del Lazio in sostanza, ha delegato il presidente della Provincia a procedere alla nomina del commissario ad acta «viste le impellenti azioni da porre in essere».

«La nomina del Commissario ad acta - ha spiegato Di Stefano - ci permette di uscire da una situazione di stallo e, inoltre, permette la ripresa della funzionalità della Segreteria tecnico operativa dell’Egato5. Il Commissario si occuperà da ora in avanti di provvedere alla analisi e alla risoluzione delle presunte criticità relativamente alle attività gestionali, amministrative, tecnico-contabili e finanziarie della Sto sia a livello procedurale che organizzativo. All’analisi e rielaborazione dei documenti di competenza della Sto, vigenti o da sottoporre alla Assemblea dei Sindaci e alla validazione e controllo, e eventuale modifica, di tutti gli atti e le procedure di natura finanziaria e contabile prodotti dalla Sto. E in ultimo del coordinamento della Segreteria Tecnico Operativa a livello organizzativo».