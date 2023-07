Martedì 4 Luglio 2023, 07:22

Campano di 35 anni accoltellato nei pressi della villa Comunale a Frosinone. Ad accorgersi di quell'uomo agonizzante la scorsa notte intorno alle 2:00 una persona che stava passeggiando lungo il marciapiede per combattere la calura cittadina. Il passante ha fatto scattare subito l'allarme al centralino della Questura.

Nel giro di pochi minuti una ambulanza del 118 si trovava nel luogo dove era avvenuta l'aggressione. Il campano che risulta essere un pregiudicato residente da tempo nel capoluogo, è stato trasportato presso l'ospedale "Spaziani" di Frosinone in codice rosso. Dalle prime indiscrezioni raccolte sembra che il 35enne sia stato colpito numerose volte alla spalla ed all'addome. E proprio le ferite che sarebbero state inferte al torace sarebbero quelle più gravi. A seguito delle ferite riportate è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ciò per consentire di poter praticare numerosi punti di sutura in alcune zone considerate vitali.

Al momento il partenopeo si trova in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sarebbero molto serie. Intanto gli agenti della squadra Mobile di Frosinone stanno lavorando per dare un nome ed un volto all'aggressore. Sempre da indiscrezioni trapelate sembra che il cerchio si stia stringendo intorno ad un personaggio della malavita locale con il quale il campano in precedenza aveva fatto "affari" soprattutto riguardanti lo smercio di droga. E sarebbe stato proprio il mancato pagamento di alcune dosi di stupefacente a far scattare da parte dell'aggressore la follia omicida.

L'autore risponde di tentato omicidio. I ripetuti fendenti che hanno quasi ucciso il 35enne campano non darebbero adito a dubbi circa quelle che erano le vere intenzioni di chi aveva impugnato l'arma da taglio.

Per il momento proprio per evitare che l'aggressore possa sospettare di essere stato scoperto gli inquirenti stanno lavorando mantenendo un profilo molto basso. Ma non è detto che nel giro di poco l'accoltellatore possa essere assicurato alla giustizia: fino a tarda sera è stato ascoltati un uomo in questura. Gli uomini agli ordini del dirigente della Squadra Mobile Flavio Genovesi, da diverse ore stanno lavorando alla ricerca di tracce che possano inchiodare il malvivente e far scattare le manette ai suoi polsi.