Omicidio Willy Monteiro, il processo a Marco e Gabriele Bianchi arriva in Cassazione: fissata l'udienza

Processo per la morte di Willy Monteiro Duarte, si torna in aula. Il 9 dicembre 2024 sarà la Corte di Cassazione a occuparsi del pestaggio mortale subito il 6 settembre 2020, a Colleferro, dall’allora 21enne cuoco di Paliano. A darne notizia sui social è il sindaco di Paliano, Alfieri Domenico: “Proprio ieri – scrive Alfieri - è arrivata la notizia che il 9 dicembre si andrà in Cassazione per ridiscutere la sentenza di secondo grado che ha annullato l’ergastolo ai fratelli Bianchi riducendo la pena a 24 anni”.

La sentenza era stata pronunciata a luglio 2022 dai giudici della Corte d’Appello di Roma che hanno riconosciuto le attenuanti generiche per Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell’omicidio di Willy. Furono confermate, invece, le altre condanne: 21 anni inflitti a Mario Pincarelli e 23 anni a Francesco Belleggia, entrambi imputati insieme ai fratelli Bianchi per il pestaggio di Willy con l'accusa di omicidio volontario in concorso.