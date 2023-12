Sabato 30 Dicembre 2023, 09:26

A Intesa come la massima serie, conquistata la sera dell'1 maggio contro la Reggina e finora interpretata magistralmente dalla quadra di Eusebio Di Francesco.

BVale a dire Thomas Bricca, il diciannovenne ucciso ad Alatri e per il quale sono in carcere con l'accusa di omicidio Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, arrestati nel luglio scorso.

C La capretta uccisa a calci durante una festa di compleanno da ragazzi della "Fiuggi bene" per divertimento, con tanto di video postato sui social.

DLa misteriosa scomparsa dell'avvocato Andrea Dini che si è tolto la vita in un episodio ancora tutto da chiarire. Forse uno strano giro di assicurazioni dietro l'estrema scelta.

E Nato come soluzione alla gestione dell'ambito territoriale dei rifiuti, l'Egato è stato cancellato dalla Regione Lazio dopo mesi di tira e molla. L'unico costituito era quello di Frosinone, con Mauro Buschini presidente. Dopo le dimissioni è andato alla Saf.

F Giovanni Fidaleo, di San Giorgio a Liri, viene ucciso alle Terme di Suio dove gestiva un'attività. A sparare un carabiniere, geloso della sua presunta relazione con Miriam Mignano, anche lei nel mirino del militare.

G Gustav, la linea che doveva impedire l'avanzata degli alleati verso Roma secondo le forze tedesche occupanti. Sono iniziate le cerimonie che ricordano gli 80 anni di quella realizzazione e soprattutto bombardamenti ed eccidi che hanno riguardato da vicino anche la Ciociaria.

H, Aveva realizzato un finto profilo per minacciare la ex. La figlia, però, si accorge che a scrivere era stato il padre che aveva da sempre problemi con l'h ed è scattata la denuncia per stalking.

I Prima una, poi un'altra, quindi un'altra ancora. Tre donne in stato di gravidanza, tutte dello stesso imprenditore del sorano. Una situazione che emerge quando la prima chiede il test di paternità.

L Come i ladri scatenati. Sono stati numerosissimi e preoccupanti gli episodi di furto che si sono verificati nel corso del 2023, da nord a sud della provincia. I malviventi, spesso ripresi anche dalle telecamere, in alcune occasioni si sono ritrovati anche faccia a faccia con i proprietari delle abitazioni. Un allarme di fronte al quale i cittadini si sono organizzati anche con le ronde.

M, moglie tradita (anzi di più...) scopre dalla diffida che arriva da un avvocato che il marito aveva non semplicemente un'altra relazione ma una vita parallela. All'indirizzo dell'uomo, infatti, viene capitata la raccomandata di un'altra donna che chiede gli alimenti per il figlio nato dalla relazione.

N, festeggiano le nozze e non pagano, il ristoratore di Boville Ernica aspetta qualche giorno poi si rivolge ai carabinieri ed emerge una delle storie più singolari del 2023. Imprenditore di Ferentino che si era trasferito in Germania aveva messo in scena le nozze. Nessuna pubblicazione, solo la festa e il pranzo. Alla fine pagato, con strascichi giudiziari ancora in piedi.

O Da Cassino agli Oscar del cinema. Una passione nata in un villaggio turistico, dove da animatore era stato messo in "produzione". «Ero balbuziente, difficilmente potevo relazionarmi con gli ospiti - racconta Andrea Iervolino - e così mi misero diciamo nelle retrovie. Lì ho scoperto che c'era una sorta di copione della serata da seguire, fino a quando non mi dissero di organizzare una produzione serale. Mi appassionai tanto, avevo 15 anni, tornai a Cassino e organizzammo il primo film». È stato candidato all'oscar con "Tell it like a women".

P Un "corvo" a Pico, con messaggi sui telefoni cellulari dei consiglieri comunali di maggioranza e opposizione di Pontecorvo. Sotto accusa i comportamenti della candidata sindaco, Rossana Carnevale che ha sporto denuncia.

Q Come l'indice della qualità della vita che continua a scendere. Frosinone perde una posizione nella "classifica" stilata annualmente dal Sole 24 ore. Ottantesimo posto e il peso delle troppe automobili per abitanti.

R, Riccardo è un ragazzo di Anagni che ha avuto problemi a causa di una malattia da bambino. È stato operato, convive con delle difficoltà, ma il suo esame di Stato è brillantissimo.

S La scuola che fa rima con solidarietà. I ragazzi Quarta C del Liceo Scientifico "Michelangelo" di Pontecorvo rinunciano alla gita dopo lo spostamento della data perché avrebbe coinciso con il compleanno di una compagna di classe disabile.

T La vittoria di Maria Teresa Reale, 61 anni, insegnante e musicista Sora, a "The voice of Italy", il programma di Antonella Clerici, nella squadra di Clementino.

U Festeggiati i 20 anni del polo di Frosinone dell'università di Cassino e del Lazio meridionale. Per l'occasione l'ateneo si "regala" anche la mensa, nei locali di piazza Marzi, e condivide gli spazi con l'Its Meccatronico

V, Video in diretta social mentre va a schiantarsi, a folle velocità, contro l'auto condotta da una donna che aveva a bordo i suoi bambini. La "bravata" di Ivan Marocco a Tecchiena fa il giro d'Italia, lui guidava sotto l'effetto di alcol e droga. Tutti miracolosamente illesi, lui chiederà scusa, intanto è stata chiusa l'indagine.

W Sentenza di secondo grado per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di Paliano ucciso a Colleferro nel settembre del 2020. Pena ridotta in appello ai fratelli Bianchi, intanto viene istituita in sua memoria la "Giornata del rispetto" che sarà celebrata ogni 20 gennaio.

X Come il programma X-Go che viene offerto ai pendolari da Trenitalia. Sono state, soprattutto nell'ultima parte dell'anno, settimane di odissea per colo che quotidianamente prendono il treno per dirigersi nella capitale per ragioni di lavoro o di studio. Incontri in Regione, interrogazioni in Parlamento e l'attesa di provvedimenti concreti che finora non si sono visti.

Y Come Yileris, la ragazza dominicana uccisa a Cassino. Era in un appartamento dove l'avrebbe raggiunte e accoltellata Sandro Di Carlo, 26 anni, residente in città. La giovane, secondo le ricostruzioni degli investigatori, era in città per prostituirsi.

Z Prima lo hanno "multato" perché non si era sottoposto alla vaccinazione Covid, poi è arrivata la dichiarazione di morte presunta. Non c'è pace nemmeno da scomparso per Giuseppe Ruggiero 84 anni di Coreno Ausonio, per tutti , Zio Peppuccio. Di lui si sono perse le tracce nel 2011.

