Pensioni, pagamenti dicembre dall'1: aumenti con tredicesima (con bonus) e rivalutazione: date e importi

Pensioni. Scattano domani, 1 dicembre, i pagamenti dell'ultima mensilità 2023. E gli assegni che arriveranno saranno piuttosto congrui. Innanzitutto, contestualmente al pagamento, arriverà la tredicesima. E con essa anche il "bonus tredicesima" (vedi sotto). In pagamento con l'assegno di dicembre, inoltre, il conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per il 2023.

La variazione percentuale definitiva calcolata dall'Istat per l'anno 2022, da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2023, come sottolineato dall'Inps è pari al +8,1%. Sono interessate dall'operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l'anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.