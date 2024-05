Giappone? No, Svezia: la spettacolare fioritura dei ciliegi a Stoccolma

Basta voli intercontinentali e investimenti pazzeschi per biglietti su treni supersonici. La fioritura dei ciliegi è ora anche "scandinava". Basta dare un'occhiata alle persone che si sono riunite nel parconel centro di Stoccolma per ammirare e fotografare i ciliegi in fiore della città. L'11 aprile, la Svezia ha registrato l'inizio più precoce della stagione che considera "estate", con tre città meridionali che hanno segnato temperature medie superiori ai 10 gradi per cinque giorni consecutivi.