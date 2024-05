Amici il Serale, Pettinelli in lacrime: cosa succede stasera? Gli spoiler: ecco chi è l'eliminato, Emma e Brignano ospiti e la data della Finale

Amici il Serale, stasera in tv la settima puntata. Si stringe sempre più il cerchio, nella scuola di Maria De Filippi gli allievi rimasti in gara sono sempre meno, il 18 maggio ci sarà la finale, vediamo dunque (grazie agli spoiler di AmiciNews) le anticipazioni di quello che accadrà nella puntata di stasera, sabato 4 maggio, in onda dalle 21.40 su Canale 5.