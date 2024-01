Incentivi auto 2024, oggi riparte l'ecobonus: chi può richiederlo e come fare domanda

Incentivi auto di nuovo al via. Per ora si tratta del "vecchio" ecobonus, in attesa dei nuovi incentivi che verranno programmati da febbraio. Intanto dalle 10 di oggi le concessionarie potranno inserire sulla piattaforma Ecobonus (ecobonus.mise.gov.it) le prenotazioni per i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e - L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali).