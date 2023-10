Bollo auto e superbollo, chi non dovrà pagarli nel 2024? Ecco i requisiti e le possibili novità

Il bollo auto è una delle tasse meno amate dagli italiani. Esistono diverse ragioni di esenzione dal pagamento, che valgono per alcune categorie di persone e veicoli. Il prossimo anno potrebbero restare sostanzialmente uguali, ma con la riforma fiscale il governo lavora per abolire il superbollo. In questo modo alcuni potrebbero pagare meno, forse già il prossimo anno. Bisogna ricordare, poi, che ci sono sconti che variano da Regione a Regione. Vediamo quindi nel dettaglio cos'è il bollo auto, chi continuerà a non pagarlo e per chi potrà valere lo stop al superbollo.

Superbollo auto costato 1,2 mld agli automobilisti italiani. La tassa introdotta il 6 luglio 2011