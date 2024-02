Assegno di inclusione, Pad nucleo e i rinnovi di marzo con Isee 2024: cosa fare in caso di domanda "sospesa"

Oggi 27 febbraio sono disposti i pagamenti della mensilità di febbraio 2024 per i nuclei familiari beneficiari dell’assegno di inclusione che hanno presentato domanda entro il mese di gennaio 2024 e che hanno ricevuto i primi pagamenti il 26 gennaio o il 15 febbraio scorsi. Il pagamento della rata di febbraio è comunque emesso solo in costanza di requisiti, ossia solo per quei nuclei percettori per i quali risultino persistere, in fase di rinnovo mensile, i requisiti per la percezione del beneficio.

