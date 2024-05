Opzione donna 2024, nuovi requisiti per andare in pensione: almeno 61 anni e 35 di contributi

Chi può andare in pensione con Opzione donna nel 2024? Lo ha chiarito una recente circolare Inps, che espone tutte le novità dopo la stretta dell’ultima Legge di Bilancio. Per usufruire dell’Opzione donna occorre avere almeno 61 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi. Ulteriore condizione necessaria è avere una situazione di disagio accertato (disabilità, essere caregiver o essere lavoratrice dipendente o licenziata da un’azienda in crisi).