Fondo sovrano Norvegia riduce esposizione sulle azioni europee

Il fondo sovrano norvegese, il maggiore al mondo con asset per 1.000 miliardi di dollari, dovrebbe ridurre i suoi investimenti in titoli azionari europei e aumentare quelli in nord America. È la raccomandazione che arriva dalla banca centrale norvegese, incaricata della gestione del maxi fondo.



«Siamo dell'idea che la distribuzione geografica dovrebbe essere rivista - afferma la banca centrale norvegese

secondo quanto riportato dal Financial Times - aumentando il peso dei titoli azionari in Nord America e riducendo quello nei mercati europei».







Ultimo aggiornamento: 17:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA