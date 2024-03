Bolletta dell’acqua troppo alta? Esiste il bonus idrico integrativo, ma in pochi lo conoscono

Giovedì 21 Marzo 2024, 10:16

Oltre alla bolletta di luce e gas, anche quella dell’acqua si è fatta sempre più pesante a causa dei rincari generalizzati, ma esiste il cosiddetto Bonus Idrico Integrativo 2024 che provvede a elargire rimborsi sostanziosi per coloro che rientrano nei parametri. La premessa è che non è estremamente conosciuto, ma la buona notizia è che c’è ancora tempo fino al 30 maggio per inoltrare la domanda: in questo modo il Governo vuole supportare i nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche poco agiate, ma come funziona esattamente? Qui info su come fare domanda, i requisiti necessari e gli utenti interessati. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



