Caro bollette, la Giunta del Comune di Rieti approva fondo ad hoc per sostegno alle famiglie più fragili

RIETI - La Giunta del Comune di Rieti, su proposta dell’assessore alle politiche sociali Giovanna Palomba, ha approvato una delibera per il contrasto al caro-bollette.

Nell’ambito delle molteplici azioni che sta mettendo in campo l’Amministrazione comunale per far fronte al rincaro dell’energia sotto diversi aspetti – dall’impulso alle Comunità energetiche alla razionalizzazione dei consumi – tra le priorità vi era certamente il sostegno ai più fragili. Attraverso la delibera approvata è stato stabilito di destinare un fondo di circa 20mila euro – costituito attraverso i trasferimenti del Consorzio Sociale RI1 destinati al contrasto alla povertà – che sarà interamente utilizzato per assegnare contributi straordinari a persone e nuclei familiari per contrastare le difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche.

«Alla crisi economico-sociale conseguente alla pandemia si sono aggiunte ora, purtroppo, anche le difficoltà determinate dallo scenario internazionale e dal conflitto in Ucraina – spiega l’assessore alle politiche sociali, Giovanna Palomba – Ciò sta determinando un aumento dei costi delle forniture di energia, gas e idrocarburi, con ripercussioni serie e dirette sui costi delle bollette per le famiglie. Per questo, abbiamo voluto dare immediatamente un segnale di vicinanza e sostegno, costituendo un fondo apposito interamente destinato a contrastare il rincaro delle utenze per le famiglie a basso reddito».

L’avviso pubblico e il modello di domanda sono disponibili sull’Albo pretorio online al seguente link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=wt00036611&IdMePubblica=299&Archivio=