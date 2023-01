Lunedì 23 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - A dispetto della corsa contro il tempo di Asm per l’affitto e la manutenzione degli impianti da discesa, stavolta era lo sci di fondo a presentarsi come il gran favorito nella partenza della stagione invernale. E invece, in due giorni, i circa 20 chilometri delle piste da fondo del Terminillo si sono trasformati in un incubo per maestri di sci e sportivi, che hanno potuto usufruire di due soli 2,5 km e solo sabato. Una débâcle iniziata nella notte tra venerdì e sabato, quando il forte vento ha cancellato l’intera battitura delle piste effettuata poco prima. Alle 9.30 di sabato, la strada provinciale 10A, dai Tre Faggi ai Cinque Confini (che consente di raggiungere la rimessa con il mezzo battipista) era invasa dalla neve trascinata dal vento nella notte e il tardivo intervento di una motopala per sgomberarla ha rallentato i tempi della nuova battitura resasi nel frattempo necessaria. Oltre al danno, poi, si è aggiunta la beffa della rottura del mezzo battipista che, nel ripassare sui venti chilometri, a causa di un guasto, si è fermato dopo appena due chilometri e mezzo, gli unici lungo i quali maestri di sci e sportivi si sono potuti esercitare sabato. Nel frattempo, tra sabato e domenica, si è accumulato un altro centimetro abbondante di neve e così, ieri mattina, lo scenario è apparso catastrofico: con il mezzo battipista fuori uso, è stato impossibile battere la neve fresca sui 2,5 km rimasti disponibili, per non parlare dei restanti 17, non più battuti da sabato mattina. Il risultato? Sportivi e maestri di sci al palo, finché la Provincia non darà corso alla manutenzione del mezzo: «Sono due anni che il mezzo battipista necessita di manutenzione - sbotta il maestro Matteo Monaco. - Non si può più andare avanti così e ciò che sta accadendo dimostra la carenza di programmazione e pianificazione della stagione dal consigliere provinciale con delega al Terminillo, Maurizio Ramacogi». Intanto, stamane, l’assessore allo Sport, Chiara Mestichelli, incontrerà Monaco in Comune, per garantire almeno la battitura della pista del campo d’altura, la funzionalità dei servizi igienici e di un punto di ristoro.

Grande folla. Lungo la mezza pista della Togo, ieri, invece, la giornata è scivolata via senza i blocchi temporanei dei quali è stato vittima il tappeto sabato mattina, mentre all’ingresso delle piste il Comune di Rieti ha inviato due volontari di protezione civile per impedire l’accesso agli slittini. Terminillo preso d’assalto fin dalle prime ore del mattino, con le immancabili code generatesi lungo la Terminillese, anche a causa dell’assenza di catene o degli pneumatici invernali.