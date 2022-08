Ita e Certares Management Llc: di che cosa si occupa il fondo americano alleato di Delta, Air France e Klm

Alleato di Air France - Klm - Delta nella corsa all'acquisto di Ita, il fondo americano Certares Management LLC è stato fondato nel 2012 a New York dove mantiene la sede principale in Madison Avenue dopo avere aperto uffici anche in Lussemburgo e a Milano. Certares si occupa in particolare di investimenti in società del settore turismo e viaggi gestendo inoltre a sua volta fondi di altri private equity, private credit e real estate.

E' già presente nella compagnia di noleggio auto Hertz Corp e in Liberty Tripadvisor Holdings, American Express, Global Business Travel e Internova (agenzie viaggi di lusso)

Ita non è la prima compagnia aerea di cui occupa: Certares nel portafoglio di credito ha anche la compagnia Latam (già Lan Airlines), società cilena di Santiago del Cile e tra le fondatrici di Latam Airlines Group, il più vasto schieramento di compagnie aeree dell'America Latina.