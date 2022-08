Europei di nuoto, Acerenza trascina l'Italia: oro nella staffetta 4x1250 mista. Marsaglia e Tocci d'argento nel sincro dai 3 metri

Ancora un trionfo nel nuoto di fondo per gli azzurri. Medaglia d'oro nella staffetta 4x1250 mista in acque libere a Ostia. È il terzo oro sulle lunghe distanze ed il numero 24 degli azzurri all'Europeo: mai nessuna Nazionale ne aveva conquistati così tanti in una sola edizione. La staffetta azzurra, composta da Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, ha chiuso davanti all'Ungheria (argento) e alla Francia (bronzo). Decisivo il ritmo altissimo di Acerenza in finale di gara: ha stacco Rasovszky negli ultimi 150 metri raggiungendo il traguardo per primo dopo aver già conquistato l'oro nella 10 km: «Oggi si sono allineati tutti gli asti, abbiamo fatto una bellissima staffetta, è merito di tutti e quattro» ha dichiarato a fine gara. Gioia anche per Paltrineri: «Siamo stati fortissimi, c'erano le condizioni giuste per vincere, eravamo in casa e abbiamo dominato gli Europei».

Marsaglia e Tocci d'argento

Dopo l'oro di Lorenzo Marsaglia e il bronzo di Giovanni Tocci nella giornata di ieri, gli azzurri si confermano anche in coppia nei tuffi sincronizzati dal trampolino dei 3 metri mettendosi al collo, con punteggio complessivo di 387.51, la medaglia d'argento. Primi i britannici Anthony Harding e Jack Laugher (favoriti di giornata) con un punteggio di 412.83, bronzo all'Ucraina con Oleksandr Horshkovozov e Oleg Kolodiy (384.39). La gara di Marsaglia e Tocci parte bene: subito avanti nella prima rotazione con un ordinario indietro (52.80). Bene anche nel triplo e mezzo avanti carpiato (71.61). Poi il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti (84.66) e doppio e mezzo ritornato carpiato (72.0). Errore invece sul triplo e mezzo ritornato raggruppato (63.24).