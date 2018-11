Spread sotto quota 300, Borse asiatiche in rialzo

Ultimo aggiornamento: 10:30

Spread in deciso calo. Il differenziale fra Btp decennale e Bund scende ora a 292 punti base dopo aver aperto a 297,8. Il tasso sul titolo decennale del Tesoro è al 3,35%. In rialzo Piazza Affari e gli altri principali listini. A sostenere gli indici è l'attenuarsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il presidente americano Donald Trump ha detto che le discussioni con il suo omologo Xi Jinping «stanno procedendo bene» e, secondo indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, avrebbe chiesto di preparare una bozza di accordo sul trade da discutere con la Cina durante il G20 in Argentina.Fra i listini europei salgono Francoforte, che mostra un progresso dell'1,33%, Londra, che segna un +0,96, e Parigi (+1,33%).A Piazza Affari l'indice Ftse Mib avanza di oltre un punto percentuale. Bene Moncler (+6,30%), Banco Bpm (+4,02%), Fiat Chrysler (+3,75%) e Pirelli (+2,98%). Male Eni che cede circa l'1%.In rialzo anche le piazze asiatiche con l'indice Nikkei diche ha guadagnato il 2,56% finendo a 22.243,66 punti.