Spread, cos'è e perché sta calando così tanto? E quali effetti ha sull'economia? Domande e risposte

Il debito italiano ora non fa più paura. Lo dicono i numeri, secondo cui lo spread si è attestato intorno ai 127 punti base - ma per tutta la seduta del 14 marzo è rimasto a quota 116 - che riportano il differenziale ai livelli di inizio novembre 2021. Per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si tratta «di un’importante inversione di tendenza» rispetto a ottobre, che riflette «la crescente fiducia del mercato nella gestione dell’economia da parte della premier Giorgia Meloni, in un momento in cui la crescita in Germania è in fase di stallo».