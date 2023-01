Giorgia Meloni, i primi 100 giorni di governo: «La situazione in Italia è molto più solida di quanto si voglia credere»

Giorgia Meloni traccia un bilancio dei primi 100 giorni di governo. «Il governo ce la sta mettendo tutta e continuerà a mettercela tutta. Con piccole iniziative necessarie, lavorando con determinazione e dedizione. Sono ottimista». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in diretta social. «La situazione in Italia -ha assicurato- è molto più solida di quanto si voglia credere, di quanto dicano alcuni che magari sperano che le cose vadano male per ragioni, diciamo così, di opposizione politica... ma se poi si vanno a guardare i dati e io sono una che guarda i dati, si scopre che questa Nazione ha una grande capacità di resistere e reagire. Allora guardo quei dati e dico che le cose non vanno così male come alcuni vorrebbero o spererebbero o dicono...».