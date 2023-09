Rottamazione cartelle, 4 milioni di lettere. A fine ottobre si versa la prima rata

La rottamazione quater presenta il conto. Chi ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle prevista dall’ultima legge di bilancio, 3,8 milioni di contribuenti, in queste ore sta ricevendo la lettera dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in cui sono indicate le somme dovute e le modalità di pagamento previste. La prima (o unica) rata scade il prossimo 31 ottobre. È possibile richiedere, per esempio, l’addebito sul conto corrente delle rate contemplate dal proprio piano di definizione agevolata: in questo modo l’importo di ogni rata sarà corrisposto direttamente entro il termine previsto, evitando eventuali dimenticanze. Le lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che hanno aderito alla rottamazione forniscono l’esito di accoglimento o di eventuale rigetto della domanda, l’importo, le scadenze e i moduli di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (è consentito fino a un massimo di 18 rate).

LE RATE

Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, con la lettera sono stati inviati anche i primi dieci moduli di pagamento, mentre i rimanenti saranno spediti successivamente, ovvero prima della scadenza dell’undicesima rata. È possibile richiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della definizione agevolata sul conto corrente, oltre che allo sportello, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate: sarà sufficiente selezionare il piano di definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Il sistema invia una email di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. In caso di mancata conferma il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste. La rottamazione quater riguarda i carichi affidati tra il primo gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Dalla rottamazione delle cartelle al 730: tutte le scadenze del 30 settembre. La guida



Intanto la Lega punta a una nuova pace fiscale con saldo e stralcio per cartelle sotto i 30mila euro. Un progetto sponsorizzato da Matteo Salvini: per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier replicare il meccanismo del saldo e stralcio «sarebbe un’azione di buonsenso», in grado di aiutare coloro che hanno dichiarato il debito ma non sono stati in grado di pagare le tasse. Allo stesso tempo, ha evidenziato Salvini, un’operazione di questo tipo permetterebbe allo Stato di recuperare fondi che altrimenti rimarrebbero inesigibili.

FBIS