Cartelle esattoriali, rottamazione quater: elaborate oltre il 60% delle domande: come controllare se la pratica è stata accettata​​

Delle circa 3,8 milioni di domande per la rottamazione quater il Fisco ne ha già elaborate oltre il 60% (oltre 2 milioni). Ora il lavoro va completato entro il 30 settembre, con tutte le risposte che arriveranno ai cittadini mancanti proprio in questi giorni. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione sta controllando se i singoli contribuenti che ne hanno fatto richiesta rispettano tutti i requisiti richiesti e se quindi la pratica può essere accettata o bloccata. Se c'è una bocciatura, però, è possibile fare ricorso, per tentare di recuperare gli sconti. Ma solo in alcuni casi. Vediamo quindi nel dettaglio come può rispondere l'Ader e come controllare i messaggi inviati.

Rottamazione Quater, la domanda è stata accettata? Al via comunicazione degli importi dovuti, la guida