Dalla rottamazione delle cartelle al 730: tutte le scadenze del 30 settembre. La guida

Domani sarà un giorno decisivo per il Fisco, con diverse scadenze. Le più importanti sono: la comunicazione delle somme dovute della rottamazione delle cartelle esattoriali e l'invio del 730. Nel primo caso, però, quest'anno l'Agenzia delle entrate ha completato l'invio delle risposte ai contribuenti sull'accettazione o meno della cosiddetta "rottamazione quater", indicando quanto dovranno pagare i cittadini e in quali scadenze. Vediamo però nel dettaglio tutte le scadenze fiscali di fine mese.

Versamento di migliaia di euro mai effettuato, donna assolta dall'evasione fiscale ma l'Agenzia delle entrate non cancella la multa

L'invio del 730 precompilato

C'è tempo appunto fino al 30 settembre (in realtà fino al 2 ottobre, perché il 30 cade di sabato e, quindi, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo) per inviare il 730/2022 precompilato. L'Agenzia delle Entrate ricorda che restano ancora poche ore per consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com'è e premere il tasto «invio». Coloro che, nei mesi scorsi, hanno già visualizzato ed eventualmente integrato il modello lo troveranno salvato e pronto per il click nella propria area riservata. Quest'anno è ancora più semplice inviare la precompilata online in autonomia: con 1,2 miliardi di dati già caricati dal Fisco, infatti, i modelli sono ancora più completi.

I cittadini che utilizzano la precompilata, si legge in una nota dell'Agenzia delle Entrate, trovano già inseriti i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, per la casa (interessi passivi mutui, ristrutturazioni e acquisto mobili, etc.), quelle sostenute per la scuola e l'università dei figli e molte altre.

Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d'identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Per inviare il 730 c'è tempo fino a venerdì 30 settembre, mentre per il modello Redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre 2022.

Dl Energia, dal cdm 1,3 miliardi per le famiglie: contributo extra per la luce, cambia la sanatoria per gli scontrini