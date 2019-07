Emergenza rifiuti, richiesta la riduzione della tassa a causa delle disfunzioni

Ultimo aggiornamento: 16:56

Con l'arrivo dell'estate, il caldo aumenta i rischi che riguardano l'emergenza sanitaria relativa ai rifiuti. Non solo a, anche ae la periferia di, cumuli d'immondizia invadono, generando proliferazioni di batteri e invasioni di animali che possono danneggiare così lafisica e psichica dei cittadini, costretti, qualora abitassero a livello della strada, a chiudere le finestre per laanche nei giorni di caldo torrido. La denuncia arriva dadopo l'allarme lanciato dall'Ordine dei Medici.Di qui una sorta diche consigliaper avvicinarsi ai cassonetti e la necessità di, figure più esposte ai rischi sanitari. Anche, a causa del forte olezzo, dovrebbe starne lontano a causa di un eventuale irritazione dell'apparato respiratorio.Non sono esenti da questi rischi, ovviamente, i lavoratori addetti alla, costretti a lavorare in condizioni inumane. Questa situazione è, secondo l'Ordine dei Medici, in relazione alla consapevolezza acquisita dai cittadini in tema di riciclo dei rifiuti, annullando anni di campagne a favore. Una programmazione per losarebbe importante, in grado di tutelare così la salute dei cittadini.Il, intanto, si fa promotore di una riforma in grado di stanziare gli investimenti necessari alla realizzazione degli impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti, aprendo un tavolo di confronto su questo tema. "I cittadini - commenta Costa - non possono sopportare questa situazione. Poi, è legittimo il diritto alla, così come evidenziato da una sentenza della, in caso di disfunzioni del servizio pubblico di raccolta".