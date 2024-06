Fondazione Crt, Poggi nominata nuovo presidente

La giurista Anna Maria Poggi è stata ufficialmente eletta presidente della Fondazione Crt. Una nomina che arriva in una fase di tensioni che si trascina da settimane, dopo l’indagine della procura di Torino che ha portato a sette indagati per aver dato vita a un patto occulto e a un concreto rischio di commissariamento dell’ente. Una nomina che arriva nonostante il suggerimento del Mef di rimandare.

«Non è stata una decisione in contrasto - ha precisato Poggi -. Tutt’altro. A differenza della precedente proroga oggi (ieri, ndr) non c’era una condizione ostativa oggettiva. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha precisato che il consiglio poteva decidere in autonomia. E in questo modo possiamo offrire una figura di riferimento agli ispettori e al ministero. Siamo pronti a collaborare anche con la procura di Torino. Vogliamo sin da subito continuare a dare supporto alle istituzioni e abbiamo l’obiettivo di cambiare l’immagine della Fondazione così come apparsa in questi ultimi giorni».

LA DECISIONE

A eleggere Poggi è stato il consiglio di indirizzo (cdi) che si è riunito ieri pomeriggio, al termine del periodo di proroga di 15 giorni concesso dal Mef. Fabrizio Palenzona si è dimesso il 23 aprile e il nuovo presidente avrebbe dovuto essere nominato, in base allo Statuto, entro un mese, ma il consiglio ha chiesto un prolungamento dei tempi, così come suggerito dallo stesso Mef e indicato dal collegio sindacale. Se non si fosse votato ieri si sarebbe violato lo statuto. Il cdi, quindi, ha deciso di percorrere una strada diversa rispetto a quella suggerita dal ministro Giorgetti. Però, il Ministro del Tesoro aveva anche precisato che «è il cdi che deve valutare se chiedere una ulteriore proroga».

Già giovedì sera si era profilata questa decisione perché non era stata richiesta questa dilazione. Ieri il verdetto, in presenza degli ispettori inviati dal Tesoro che continueranno a svolgere il proprio lavoro di controllo che potrebbe portare anche al commissariamento.

Poggi è il nome su cui avevano trovato convergenza anche le istituzioni.

IL PROFILO

Cattolica, professoressa di giurisprudenza all'Università degli Studi di Torino, è considerata vicina al sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ma con ottimi rapporti anche con il centro destra che guida la Regione Piemonte. Poggi è stata eletta con 13 voti. Non ha votato chi ha ricevuto l'avviso di garanzia nell'ambito delle inchieste della magistratura in corso per "illecita influenza sull'assemblea" dei soci.

LE CONSEGUENZE

Poggi è dunque il nuovo presidente mentre la palla torna nel campo del Mef che, come ha sottolineato Giorgetti, «ha un dovere di vigilanza e lo eserciterà». Il presunto “patto occulto” che avrebbe portato al terremoto al vertice della terza fondazione bancaria del Paese è al centro dell’indagine della magistratura aperta dopo gli esposti di Palenzona e di Varese: sette consiglieri della fondazione Crt sono indagati per interferenze illecite sull’assemblea dalla Procura di Torino.

PASSI INDIETRO

E adesso anche tutte le nomine sotto la lente del ministero dell’economia.

Nel mirino di Procura e Finanza gli incarichi in Ogr, Ream e Cdp, tre società partecipate dall’ente piemontese. «Non c’è stato niente di contrario allo statuto - ha precisato Poggi - ma sarà da valutare l’opportunità di queste scelte». Non si tratta di nomine revocabili perché approvate da altre società, la fondazione si limitava a designare i candidati».