Sabato 8 Giugno 2024, 06:18

Rifinanziamento da 3,2 miliardi di euro per rilanciare e rimettere in pista Open Fiber, operatore “wholesale” che opera esclusivamente nel mercato all'ingrosso della fibra ed è uno dei principali attori nel processo di cablatura del Paese. Come anticipato da il Messaggero, ieri - dopo mesi di lunghissime trattative tra le parti - è stato trovato l’accordo tra un pool di banche e i due soci (il 60% è in mano a Cdp, il restante è del fondo Macquarie) per garantire le risorse (recuperate con equity e debito) necessarie per realizzare il nuovo piano industriale.

DUE FRONTI

Quest’operazione per la messa in sicurezza della società è strutturata su due fronti. Sul primo versante, ci sarà un prestito ponte da poco più di 1,2 miliardi di euro, che sarà sbloccato nei prossimi giorni e che rientra nel vecchio project financing del 2022 del valore di 7,8 miliardi. Di conseguenza, segue le regole già stabilite da un contratto in essere. Più precisamente, per l’intervento, ci sarà una ripartizione tra banche e azionisti, con gli istituti di credito che si prendono in carico il 70% del totale con debito, mentre il restante 30 - con ricapitalizzazione - è in capo ai due azionisti. In questa direzione 850 milioni di euro vengono impegnati da un pool di 34 banche, che vede la lead in mano a Unicredit, Société générale e Bnp, a loro volta affiancati - tra gli altri da IntesaSanpaolo, Ing e Bpm. Gli azionisti invece investono 375 milioni di euro.

Fin qui la parte di short term, che darà immediatamente alla società una parte delle risorse necessarie per ripartire. Più precisamente, serve a garantire le esigenze di cassa fino al primo trimestre del 2025. Parallelamente, l’operazione si completerà con un prestito long term di circa 2 miliardi, che sommato al precedente amplia la dotazione finanziaria di 3,2 miliardo. Su questo secondo versante, essendo nuova finanza, la ripartizione è diversa: lo stesso pool di banche si prende in carico il 55% di questa cifra con la leva, per i due soci invece l’equity sale al 45%.

Questi due miliardi di euro saranno disponibili tra la fine dell'estate e l’inizio dell’autunno. Come detto è benzina per attuare in piano il nuovo piano industriale di Open Fiber, che si estende fino al 2029 in primo luogo prevede il completamento del cablaggio delle cosiddette aree bianche e la realizzazione delle aree grigie previste con il Pnrr. Senza contare che quest’iniezione di risorse rende più solida la società, anche in prospettiva dei movimenti nel mercato delle Tlc dove c’è in questa fase grande fermento.