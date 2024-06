Venerdì 7 Giugno 2024, 21:07

Le tariffe aeree mediamente sono aumentate (per non parlare di quelle degli hotel che registrano ovunque un incremento perfino più disarmante) ma per evitare di aggravare il conto finale ci sono una serie di regole da seguire (ricordando che esistono le eccezioni). Primo: va bene cercare la tariffa migliore su motori come Google Flight o Skyscanner, ma una volta individuata l’offerta di frequente (anche se non sempre) conviene acquistare il volo sul sito della compagnia, che sia low cost o tradizionale (la differenza è sempre più sfumata). Sconsigliato accettare, durante la prenotazione, proposte di abbonamenti a pagamento spacciati come iscrizioni club che promettono sconti durante l’anno (lo fanno alcune compagnie, ma anche diverse Ota, Online Travel Agencies, portali turistici che possono comunque essere utili).

Voli cancellati o in ritardo, rimborsi automatici in contanti entro 7 giorni

TRAPPOLE

Sulle assicurazioni di viaggio nel decennio scorso le compagnie low cost hanno macinato incassi, con un meccanismo in cui se non eri particolarmente scafato ti trovavi ad acquistarla senza volerlo insieme al biglietto: oggi, per fortuna, c’è maggiore trasparenza e quindi si può evitare il costo aggiuntivo. Occhio: non significa che sia sbagliato (anzi è consigliabile) premunirsi con un’assicurazione di viaggio (soprattutto per coprire eventuali spese mediche all’estero) ma è preferibile cercare l’offerta migliore con calma in rete successivamente all’acquisto del biglietto. Soprattutto: quando confrontate le tariffe aeree tenete sempre conto di cosa vi serve sul serio e quale sarà il conto finale. Zainetto, trolley in cabina, valigia imbarcata in stiva, scelta del posto: sono tutti costi aggiuntivi (non solo con le low cost ormai) con prezzi molto differenti da compagnia a compagnia. Dunque il volo a 19,99 euro per Barcellona può essere una grande cosa se viaggiate con il solo zainetto e non andate in crisi se il vostro posto casuale sarà distante da quello del partner o dell’amico, ma potrebbe essere poco conveniente se invece avete intenzione di imbarcare una valigia che pagherete cara (magari è migliore l’offerta da 60 euro di un’altra compagnia se vi chiede una cifra inferiore per il bagaglio) e volete scegliervi il posto. Altra tassa nascosta da evitare: le lowcost vi chiederanno di fare il checkin online con la app o sul pc, se pensate di affidarvi all’operatore al banco dell’aeroporto preparatevi alla stangata. Nel labirinto della scelta della tariffa tenete conto dell’aeroporto servito da quella compagnia (Stansted può anche essere meglio di Gatwick, dipende dove si trova il vostro hotel a Londra) e dell’orario: se un volo costa pochissimo, ma vi fa atterrare nella destinazione X a notte inoltrata quando l’unica opzione è il taxi, rischiate di dilapidare ciò che avete risparmiato. Non solo: i voli all’alba hanno meno probabilità di accumulare ritardi rispetto a quelli del tardo pomeriggio.