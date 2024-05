Roma: motorini abbandonati e rifiuti di ogni tipo su via Enotri

A Roma, precisamente in via Enotri (quartiere Roma-Tiburtino), la situazione è diventata insostenibile. La strada si trova in uno stato di degrado assurdo, con rifiuti sparsi ovunque e motorini abbandonati che occupano lo spazio pubblico.

Sono cinque i motorini abbandonati lungo la via, in condizioni di totale abbandono e pronti a diventare un pericolo per i pedoni. Oltre a questo, i rifiuti di ogni tipo si accumulano lungo il marciapiede: bottiglie di plastica, vetro, lattine di birra e tappi, creando un ambiente poco salutare e poco accogliente per i residenti e i visitatori.

Commenta un residente della zona: "Non è finita qui.

Ogni sera un clochard si ubriaca fino a cadere e si addormenta sul marciapiede, creando non solo un fastidio per chi vive in zona ma anche un problema di sicurezza. Noi abitanti di via Enotri siamo ormai stufi di questa situazione e chiediamo un intervento urgente da parte delle autorità competenti. È necessario ripristinare la pulizia della strada, rimuovere i motorini abbandonati e garantire la sicurezza di tutti i residenti. Solo così si potrà restituire dignità a una via che è diventata tristemente famosa per il suo degrado".