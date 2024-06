Sabato 8 Giugno 2024, 06:18

Alle Regioni il governo ha chiesto di produrre entro il 2030 80 gigawatt di energia da fonte rinnovabile. Ma rispetto al passato le aziende del settore dovranno fare i conti con non pochi paletti per installare pannelli fotovoltaici, pale eoliche o sistemi di accumulo off-shore. In estrema sintesi, gli impianti si potranno collocare - anche sfruttando autorizzazioni con iter accelerati - sopra i capannoni industriali e artigianali, i parcheggi, i parchi logistici o le aree agricole non utilizzate. Di fatto, divieto assoluto sui campi coltivati e in tutte le aree tutelate e sotto vincolo culturale o paesaggistico.

Ieri si è chiusa in Conferenza unificata - e con forte soddisfazione reciproca - l’intesa tra governo, Regioni e Comuni per sbloccare il decreto Aree idonee, scritto dai ministeri dell’Ambiente e quello dell’Agricoltura. Cioè la normativa quadro che accompagnerà da qui ai prossimi anni l’installazione degli impianti per le rinnovabili. E i governatori cantano vittoria perché rispetto al passato strappano la possibilità di indicare la localizzazione delle stesse aree - avranno 180 giorni per presentare le mappe - potranno inserire delle zone cuscinetto estese fino a 7 chilometri per “blindare” i luoghi tutelati, soprattutto avranno la facoltà di ridiscutere tutti i progetti non ancora autorizzati. Le nuove norme, infatti, non si applicheranno soltanto alle strutture esistenti o quelle da sottoporre a revamping. Aspetti - compreso il “federalismo energetico” - che spaventano il mondo delle rinnovabili, secondo il quali sarà autorizzato poco meno del 20 per cento dei progetti presentati.

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in una nota ha sottolineato che l’intesa con gli enti locali va «accolta con grande soddisfazione», perché è stato «sbloccato un decreto lungamente atteso», e che è «un nuovo tassello verso la decarbonizzazione». Quindi ha ricordato che «solo con la piena condivisione» di tutti gli attori in campo «si potranno raggiungere gli 80 gigawatt aggiuntivi di rinnovabili, contemperando con pragmatismo lo sviluppo energetico, la difesa dell’ambiente e le esigenze di tutela del paesaggio».

GLI ENTI LOCALI

Dal fronte regionale la neogovernatrice della Sardegna, Alessandro Todde, parla di «una risposta alla speculazione energetica» che «manda un messaggio chiaro: non accetteremo più di essere calpestati». Riferimento al boom di richieste arrivate nell’Isola di allaccio ai punti di connessione alla rete per i futuri impianti per 63 gigawatt. Mentre dal Friuli-Venezia Giulia, l’assessore all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, annuncia a breve le nuove restrizioni: «È una misura di salvaguardia del nostro patrimonio paesaggistico e agricolo attesa dal 2020».

Soltanto su fronte del fotovoltaico, in Italia è stata finora installata potenza per una trentina di gigawatt, mentre sono state già presentate domande per nuovi impianti in grado di produrre altri sessanta gigawatt con investimenti vicini ai 70 miliardi. Secondo l’Anev, l’associazione che raccoglie le aziende dell'eolico, sarà «ancora più difficile, se non impossibile, raggiungere i target richiamati nelle premesse del provvedimento (gli 80 gigawatt, ndr). E si annullano gli esiti di un obiettivo europeo di individuare delle aree dove il processo autorizzatorio possa essere veloce». Timori per «la sicurezza energetica del Paese» li ha espressi anche l’Alleanza per il fotovoltaico: «Si configura un regime di limitazioni e confusioni generalizzate, causando nell’immediato perdita di investimenti e posti lavoro. Ogni Regione sarà libera di valutare autonomamente e senza alcun coordinamento come gestire il regime transitorio».

Guardando alle richieste del governo alle singole Regioni, entro il 2030, l'Abruzzo dovrà produrre 2,092 gigawatt, la Campania 3,976, il Lazio 4,757, la Lombardia 8,766, le Marche 2,346; la Sicilia 10,485 e il Veneto 5,828. In caso contrario, il ministero dell’Ambiente farà scattare i poteri sostitutivi per spingere gli enti a raggiungere questi obiettivi e a indicare le aree idonee.