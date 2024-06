Venerdì 7 Giugno 2024, 06:08

Tutto secondo i piani, e prima dei cugini americani della Fed. Nel giorno in cui, dai Paesi Bassi, si è aperta la maratona delle elezioni Ue, la Banca centrale europea ha cominciato a invertire la rotta sul costo del denaro, giunto a livelli record dopo gli 11 rialzi consecutivi iniziati nel luglio di due anni fa e la pausa avviata invece nell’ottobre scorso: riunito a Francoforte, il consiglio direttivo ha deliberato ieri, come ampiamente atteso dai mercati finanziari, il primo taglio dei tassi d’interesse in quasi cinque anni, pari a 25 punti base. Il tasso principale si riduce così dal 4,5% al 4,25%, quello sui depositi dal 4% al 3,75% e quello marginale dal 4,75% al 4,5%. La decisione è stata presa quasi all’unanimità, ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde al termine dell’incontro, con un solo governatore contrario, il falco austriaco Robert Holzmann.

Una mossa salutata con favore da New York dal Fondo monetario internazionale, e che ha fatto tirare più di un sospiro di sollievo pure a Roma: «Finalmente. Una decisione attesa, opportuna, coerente con la situazione attuale e, guardando gli ottimi dati di riduzione dell'inflazione in Italia - ben al di sotto della media dell’area euro - anche doverosa. Era ora», ha commentato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. «Auspichiamo che sia solo il primo passo in questa direzione», ha aggiunto. Stando alle previsioni economiche di primavera della Commissione Ue, il livello record del costo del credito dall’introduzione della moneta unica ha portato la spesa italiana per interessi sul debito pubblico al 4% del Pil.

L’ATTESA

Il calo dei tassi, al contrario, può rappresentare un’occasione per la crescita, ha fatto eco l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, rispondendo a una domanda a margine di un evento di Fondazione Cariplo: una «riduzione dei tassi d’interesse» è la strada maestra per accelerare «la crescita del Pil in Italia e in Europa. Mi aspetto - ha aggiunto - che durante quest'anno ci saranno altre riduzioni progressive dei tassi, per poi convergere nel corso del 2025 su dei livelli compatibili con l'inflazione al 2%», il target perseguito dalla Bce. Secondo l’Istat, che ieri ha diffuso le sue stime sulle prospettive per l'economia italiana, il nostro Paese crescerà quest’anno e il prossimo a un ritmo «moderato ma costante», rispettivamente dell’1% (+0,3% rispetto alle previsioni di dicembre) e dell’1,1%, in linea con la stima tendenziale del governo e poco sotto l’obiettivo del Def per il 2025 (pari all’1,2%), mentre cala l’inflazione. «Cresciamo più di Francia e Germania e non siamo fanalino di coda; è un risultato che portano a casa le nostre imprese e i nostri lavoratori che oggi percepiscono di avere uno Stato che non vuole disturbare chi crea ricchezza», ha commentato la premier Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta.

LE PROSPETTIVE

Tornando alla Bce, le prospettive dell’inflazione sono «nettamente» migliorate (-2,5% rispetto a quando la Bce mise a segno l’ultimo aumento, a settembre), ha affermato Lagarde, e, nonostante la lieve accelerazione di maggio (+0,2% su aprile), dovrebbero «fluttuare attorno ai livelli attuali» per il resto dell’anno e attestarsi al 2,5%, prima di calare al 2,2% nel prossimo e quindi all’1,9% nel 2026. È «molto probabile», ha proseguito la presidente della Bce, che dopo il taglio di ieri l’Eurotower stia entrando in una «fase di ridimensionamento» della sua stretta monetaria. Anche se la francese si è guardata bene da prendere impegni quanto a uno stabile percorso di riduzione, poiché le decisioni continueranno a «dipendere dai dati» e a essere prese «riunione dopo riunione». Insomma, lo stesso linguaggio prudenziale usato al tempo dei repentini rialzi: «Avremo bisogno ogni volta di dati e analisi che confermino che ci troviamo in una fase di disinflazione»; a pesare, dopotutto, ci sono i dubbi legati all’andamento del quadro economico, con un possibile «percorso accidentato» dovuto in gran parte alle tensioni e alle incertezze geopolitiche. I mercati continuano a scommettere su un possibile secondo taglio di 0,25%, che dovrebbe arrivare non nella riunione del consiglio direttivo del 18 luglio, ma in quella del 12 settembre.